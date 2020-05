Covid-19

Um jogador da equipa de sub-23 de futebol do Belenenses SAD apresentou um resultado positivo no teste de deteção da covid-19, não tendo sintomas da doença, anunciou hoje a formação lisboeta.

"Informamos que, no contexto da preparação da retoma dos trabalhos, um jogador da equipa de sub-23 do Belenenses SAD teve resultado positivo no teste de deteção da covid-19. Estão a ser observados os protocolos elaborados para o efeito", pode ler-se em publicação na página de Facebook dos 'azuis', que não revelaram o nome do atleta infetado.

O Belenenses SAD sublinhou que o atleta em causa "não apresentava sintomas da doença", fazendo "votos de rápido restabelecimento do jogador".