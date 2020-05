Covid-19

O Ministério da Agricultura decidiu manter a suspensão das eleições para a direção da Casa do Douro e delegados municipais do conselho geral enquanto vigorar a situação de calamidade, disse hoje à agência Lusa fonte ministerial.

Com o fim do estado da emergência, a comissão eleitoral da Casa do Douro retomou o processo que estava suspenso e divulgou um novo calendário que reagendava as eleições para a Casa do Douro reinstitucionalizada para o dia 27 de junho.

No entanto, a ministra da Agricultura determinou hoje que "a suspensão do procedimento eleitoral das eleições para os delegados municipais do conselho geral e para a direção da Casa do Douro mantém-se enquanto vigorar a situação de calamidade, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar".