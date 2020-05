Covid-19

O pequeno e envelhecido concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel, é o único no país que continua em cerca sanitária, uma decisão que a população encara com tranquilidade, apesar de estar "berrando" (desejosa) para ir passear.

"Se tem de ser, tem de ser", disse Christopher Sousa, que veio da freguesia da Lomba da Fazenda e espera do lado de fora da farmácia do centro da Vila do Nordeste para ser atendido através do postigo.

Com quase cinco mil habitantes, segundo os dados da PORDATA referentes a 2018, o concelho do Nordeste é o menos povoado dos seis municípios da ilha de São Miguel. Faz fronteira, a sul, com a Povoação e, a oeste, com a Ribeira Grande e compreende 13 freguesias.