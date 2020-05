Covid-19

Os utentes do lar do Nordeste, na ilha de São Miguel, recuperados da covid-19 vão fazer quarentena no Centro de Saúde da Povoação, na mesma ilha, para não terem contacto com os que tiveram resultado negativo, foi hoje anunciado.

"Vamos diferenciar todos os casos, ou seja, os casos positivos não se vão misturar com os negativos e os casos negativos não se vão misturar com os casos recuperados. É nesse sentido que nós estamos a fazer este procedimento de criação de uma outra enfermaria covid para os casos recuperados, desta feita no Centro de Saúde da Povoação", avançou hoje o responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores.