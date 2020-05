Covid-19

Redação, 05 mai 2020 (2020) - 'Chefs' de alguns dos melhores restaurantes do mundo encaram a pandemia de covid-19 como o fim de um sonho, uma chamada de atenção para a necessidade de mudar ou um impulso para ajudar o próximo.

Ao longo do segundo dia de debates no evento virtual "The Power of Food", promovido pelo simpósio Sangue na Guelra para discutir o futuro da restauração face à pandemia de covid-19, cozinheiros de todo o mundo partilharam as suas experiências sobre o impacto da crise na restauração, um dos setores mais atingidos com as medidas de contingência para travar o novo coronavírus, que já causou mais de 251 mil mortos e quase 3,6 milhões de infetados em todos o mundo.

Daniel Humm transformou, em poucos dias, o nova-iorquino "Eleven Madison Park" (três estrelas Michelin e o melhor restaurante do Mundo em 2017, pela lista 50 Best) num centro de produção de cinco mil refeições diárias para os mais necessitados.