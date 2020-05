Covid-19

As aulas na reabertura das escolas das diferentes disciplinas de cada turma devem ser concentradas tanto quanto possível, segundo as orientações da tutela hoje enviadas, que não preveem limitação do número de alunos por sala.

Ao mesmo tempo que o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, era ouvido no parlamento pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, a tutela enviou às escolas orientações para o regresso às aulas em regime presencial, que arrancam em 18 de maio.

Só os alunos do 11.º e 12.º anos vão regressar às escolas, para aulas presenciais das disciplinas com exame nacional, que devem ser concentradas sempre que possível, durante o período da manhã ou da tarde, para evitar que cada turma tenha tempos livres entre aulas.