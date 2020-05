Covid-19

O Ministério da Saúde vai divulgar um relatório com os "procedimentos elaborados por ajuste direto" para combater a pandemia, com as respetivas razões que justificaram "a impossibilidade" de recorrer a "outro tipo de procedimento", foi hoje anunciado.

De acordo com uma resposta enviada à agência Lusa pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), "será divulgado, no sítio eletrónico [...], um relatório conjunto das diversas entidades elencadas [...], com os procedimentos elaborados por ajuste direto simplificado, com a fundamentação e respetivo circunstancialismo, designadamente justificando a impossibilidade ou grave inconveniência do recurso a outro tipo de procedimento".

Os SPMS explicitam que as aquisições foram feitas "de acordo com as obrigações legais e regulamentares aplicáveis, a 30 empresas diferentes, em função da respetiva disponibilidade e capacidade de fornecimento".