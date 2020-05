Covid-19

A preocupação com a pandemia da covid-19 é maior entre os cidadãos do Reino Unido e menor nos da Coreia do Sul, indica um estudo hoje publicado.

O estudo da Universidade de Cambridge, publicado na revista Journal of Risk Research, incidiu sobre populações de dez países europeus, americanos e asiáticos, foi realizado entre meados de abril e de maio, e teve um total de 6.991 inquiridos.

Os investigadores analisaram a perceção do risco e procuraram identificar fatores psicológicos chave subjacentes às preocupações das pessoas.