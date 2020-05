Covid-19

A China registou dois casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, ambos oriundos do exterior e detetados na província de Shaanxi, no noroeste do país, informou hoje a Comissão de Saúde chinesa.

O país asiático elevou assim para nove o número de novos casos registados desde o início do mês.

Não há registo de vítimas mortais até às 23:59 de terça-feira (16:59 de terça-feira em Lisboa) na China, disseram as autoridades chinesas.