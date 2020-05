Actualidade

A Comissão Política Nacional do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, desmarcou-se hoje da bancada do partido no parlamento, a pedir um diálogo mediado pelo chefe de Estado com a Fretilin.

"A conferência de imprensa dos deputados do CNRT no dia 05 de maio de 2020 no parlamento nacional não teve qualquer orientação ou decisão do partido", indicou a Comissão Política Nacional (CPN) do CNRT, num comunicado enviado à Lusa.

"A CPN considera que a declaração dos deputados do CNRT constituem apenas atos individuais e não representam a posição do partido", referiu a mesma nota assinada pelo segunda vice-presidente do partido, Virgílio Smith, e pelo secretário-geral adjunto, Jacinto Rigoberto.