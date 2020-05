Covid-19

A ONU anunciou hoje um apoio financeiro e técnico ao Governo timorense para a implementação do programa de assistência financeira às famílias, no âmbito das medidas socioeconómicas de resposta à pandemia da covid-19.

"Uma resposta oportuna, rápida e coordenada ajudará a reduzir o impacto socioeconómico devastador da covid-19", afirmou o coordenador residente das Nações Unidas Roy Trivedy.

As Nações Unidas vão fornecer assistência técnica no valor de 934 mil dólares (cerca de 862 mil euros) e apoio técnico através da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da ONU Mulheres "para auxiliar o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) e parceiros relacionados na implementação do programa de proteção social que ajudará as famílias em Timor-Leste durante este período difícil".