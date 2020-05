Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,12%, para os 4.216,82 pontos.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou a sessão com um ganho no índice PSI20 de 0,84% para 4.222,02 pontos e com a Galp a liderar as subidas, acompanhando a recuperação do preço do petróleo.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta, cinco em baixa e duas terminaram inalteradas.