UE/Previsões

A Alemanha vai ter uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) de 6,5% este ano, devido ao impacto da pandemia sobretudo na indústria automóvel, com o país a conseguir recuperar só em 2021, divulgou hoje a Comissão Europeia.

De acordo com as previsões económicas da primavera do executivo comunitário, as primeiras projeções sobre o potencial impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia, vai registar-se uma contração de 6,5% do PIB na Alemanha em 2020, que ainda assim fica abaixo da média da zona euro (7,7%) e do conjunto da União Europeia (7,4%).

Nas anteriores previsões económicas, as intercalares de inverno publicadas em fevereiro passado, Bruxelas esperava que a economia alemã crescesse 1,1% em 2020 e 2021.