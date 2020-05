UE/Previsões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido vai "diminuir acentuadamente", em 8,3%, este ano devido à covid-19, estimou hoje a Comissão Europeia, alertando para as "consequências duradouras", que são pioradas pelas incertas relações entre Londres e Bruxelas.

De acordo com as previsões económicas da primavera do executivo comunitário, as primeiras projeções sobre o potencial impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia e que também consideram o Reino Unido, apesar de já não fazer parte da União Europeia (UE) desde fevereiro passado, o PIB britânico vai cair 8,3% em 2020, acima da queda na zona euro (7,7%) e no conjunto dos 27 Estados-membros (7,4%).

"Prevê-se que o PIB do Reino Unido diminua acentuadamente no primeiro semestre de 2020, sobretudo devido às medidas de contenção que o Governo britânico implementou para combater a propagação da covid-19, antes de se recuperar para 2021", refere o executivo comunitário no documento hoje divulgado.