A economia irlandesa deverá contrair-se 7,9% este ano e voltar a crescer, 6,1%, em 2021, com os riscos macroeconómicos negativos a manterem-se excecionalmente elevados, segundo as previsões de primavera da Comissão Europeia hoje divulgadas.

Depois de anos de forte crescimento, a economia irlandesa deverá contrair-se no segundo trimestre deste ano, com um ambiente externo fortemente enfraquecido e as medidas de confinamento a atingirem negativamente o investimento, o consumo privado e o comércio externo, refere a Comissão Europeia (CE).

A despesa pública deverá expandir-se fortemente para mitigar estes efeitos e contribuir para um défice governamental significativo, adianta a CE no documento.