Covid-19

O gabinete do Governo chinês encarregue dos assuntos de Hong Kong classificou hoje os manifestantes antigovernamentais da cidade como "vírus político" e alertou que Pequim não vai ficar "sentada a olhar" se os protestos violentos forem retomados.

O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau da China disse que os manifestantes violentos e a sua mentalidade "se ardermos, vocês ardem connosco" constituem um vírus político e um inimigo do princípio 'um país, dois sistemas', que garante alto grau de autonomia às duas regiões semiautónomas da China.

O Gabinete referiu os protestos do 1.º de maio e a descoberta de uma bomba suspeita pela polícia no fim de semana, numa altura em que os manifestantes voltam ao ativo, depois da pandemia do novo coronavírus.