As emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes da combustão de combustíveis fósseis recuaram 4,3% na União Europeia (UE) em 2019, face ao ano anterior, com Portugal a reduzir o dobro da média (8,7%) segundo o Eurostat.

As emissões de CO2 diminuíram na maioria dos Estados-membros, com as principais quebras a serem observadas na Estónia (-22,1%), Dinamarca (-9,0%), Grécia, Eslováquia (-8,9% cada), Portugal (-8,7%) e Espanha (-7,2%).

Quatro Estados-membros aumentaram as suas emissões de CO2: Luxemburgo (7,5%), Áustria (2,8%), Malta (2,0%) e Lituânia (1,6%).