Covid-19

A estratégia de Portugal para ultrapassar a crise económica provocada pela pandemia da covid-19 passa por tornar o país um "poderoso 'cluster' da industrialização na Europa", defendeu hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros em comissão parlamentar.

"O primeiro eixo [da estratégia portuguesa] é que Portugal quer estar na linha da frente da reindustrialização da Europa e quer pôr ao serviço da Europa as suas enormes capacidades em matéria industrial", afirmou Augusto Santos Silva numa audição da comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que decorre hoje de manhã.

"Fala-se do têxtil e do vestuário, do calçado, mas também de engenharia, farmacêutica e agroalimentar. Portugal quer ser um fator de industrialização, um 'cluster' industrial poderoso na Europa da reindustrialização", avançou o ministro.