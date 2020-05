Covid-19

Dois médicos guineenses do Hospital Simão Mendes de Bissau, Mboma Sanca e Malam Sabali, disseram hoje à Lusa estarem cético com a estratégia da Guiné-Bissau para combater a pandemia do novo coronavírus.

O Centro de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau registou já 457 infeções por covid-19 no país, incluindo 24 recuperados e duas vítimas mortais.

Mboma Sanca trabalha no único serviço de Cuidados Intensivos e Malam Sabali é médico-cirurgião nos serviços de urgência.