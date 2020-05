UE/Previsões

A Comissão Europeia projetou hoje uma redução de 50% na atividade turística na Europa este ano devido à pandemia, estimando "consequências prolongadas" no setor, sendo Portugal um dos países mais afetados pela sua "dependência do turismo estrangeiro".

Nas previsões económicas da primavera do executivo comunitário hoje publicadas, as primeiras projeções sobre o potencial impacto da pandemia na economia europeia, a instituição aponta que, embora a crise gerada pela covid-19 represente um "choque simétrico" a nível europeu, os "impactos diferem entre os Estados-membros, refletindo a gravidade da pandemia, o rigor das medidas de contenção e as diferentes exposições, por exemplo, à dimensão do setor do turismo".

E, embora "se espere que estas medidas sejam gradualmente levantadas e que a procura global recupere, [...] o comércio de serviços, particularmente o turismo, deverá recuperar mais lentamente", indica o documento.