Covid-19

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) congratulou-se hoje com a reabertura do setor na primeira fase de desconfinamento, antecipando que "em breve" o país poderá "beneficiar a retoma do investimento estrangeiro".

"Há sinais positivos que foram transmitidos pelo setor financeiro ao mais alto nível de que o 'milagre português' na gestão da questão sanitária tem despertado o interesse dos estrangeiros em investir em Portugal, estando aqui uma 'porta aberta' para conseguirmos agregar algum investimento que poderia estar dirigido para Espanha ou Itália", afirma o presidente da APEMIP, citado num comunicado.

Segundo Luís Lima, depois de em abril a quase totalidade das empresas de mediação imobiliária ter suspendido a atividade devido à pandemia, conforme revela um inquérito divulgado hoje pela associação, o setor congratula-se com a possibilidade de reabrir já na primeira fase de desconfinamento.