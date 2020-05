Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que o partido terá "seguramente um papel" para ajudar Portugal a sair de uma "situação muito difícil" devido à covid-19, na mensagem com que assinala os 46 anos dos sociais-democratas.

Numa mensagem em vídeo divulgada no site e nas redes sociais do PSD, Rui Rio refere que este ano o partido não poderá comemorar o seu aniversário nos moldes habituais, assinalando que esta pandemia o recorda de qual foi o papel do partido na história recente do país e que terá de "continuar a desempenhar".

"O PSD, ao longo destes 46 anos, foi um partido absolutamente fundamental em momentos críticos desta história recente de Portugal, está outra vez a ser um partido fundamental neste momento de combate à doença e terá de ser também um partido fundamental depois, no relançamento económico", defendeu.