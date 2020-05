Covid-19

O encerramento das contrastarias devido à crise sanitária bloqueou "quase por completo" o setor da ourivesaria, ao impedir até o recurso ao comércio eletrónico, defendendo a associação setorial que se "repense" o atual modelo de certificação.

"A suspensão da atividade das contrastarias bloqueou qualquer tentativa de reação e recuperação do setor neste período, impedindo, por exemplo, a comercialização via comércio eletrónico. Consideramos que é o momento de repensar o atual modelo de certificação, abrindo, por exemplo, a possibilidade de certificação por entidades privadas, devidamente credenciadas, terminando com o regime de monopólio", sustenta o presidente da AORP, citado num comunicado.

De acordo com Nuno Marinho, na sequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, o serviço de certificação das peças de joalharia em Portugal - assegurado em exclusividade pelas contrastarias da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) - esteve suspenso de 16 de março a 03 de maio.