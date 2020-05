UE/Previsões

O Ministério das Finanças destacou hoje que em 2020 e 2021 o desempenho da economia portuguesa será menos negativo do que o da média dos países da área do euro e da União Europeia, segundo as previsões de Bruxelas.

A Comissão Europeia (CE) publicou hoje as suas previsões económicas de primavera para o horizonte 2020-21, num contexto marcado pela pandemia da covid-19.

Em comunicado, o gabinete do ministro Mário Centeno sinaliza que, apesar do desempenho robusto da economia portuguesa até ao final do mês de fevereiro de 2020, a CE prevê uma quebra na atividade económica em Portugal em 6,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no final do corrente ano, abaixo das previsões para a área do euro e da UE.