Actualidade

O parlamento madeirense aprovou hoje o projeto que adapta à região a legislação nacional da atividade do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados, com a oposição a considerar haver um desequilíbrio em relação aos taxistas.

O projeto de decreto legislativo regional do executivo foi aprovado pelos deputados do PSD e do CDS e teve os votos contra do PCP, e a abstenção do JPP e do PS.

"Esta é a solução mais equilibrada para a adaptação da lei nacional à Região Autónoma da Madeira", declarou o secretário regional da Economia e Transportes Terrestres da Madeira, Rui Barreto, na primeira sessão plenária da Assembleia Regional desde o início da pandemia da covid-19.