Actualidade

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai criar em 2021/22 a III Liga, um novo terceiro escalão, acima do Campeonato de Portugal, ao qual vão subir, já na próxima época, os campeões distritais, anunciou hoje o organismo.

Em comunicado, a FPF dá conta da reestruturação do terceiro escalão do futebol nacional - abaixo das duas competições profissionais, I Liga e II Liga --, que, em 2020/21, vai contar com 96 equipas, mais 24 do que em 2019/20.

Este "alargamento" resulta da despromoção de duas equipas da II Liga, nomeadamente Cova da Piedade e Casa Pia, dos 70 emblemas que se mantiveram, uma vez que não houve descidas aos distritais, dos 20 promovidos das competições regionais e de quatro novas equipas B.