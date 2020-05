Covid-19

As sete eurocidades ibéricas vão solicitar às autoridades "novas passagens" na fronteira que "facilitem o trânsito de trabalhadores transfronteiriços", anunciou hoje a Eurocidade Chaves-Verín.

Em comunicado, a Eurocidade Chaves-Verín divulgou hoje as conclusões do Webinar realizado por esta entidade na terça-feira com o objetivo de criar um "espaço de diálogo e reflexão com os presidentes das Eurocidades Ibéricas" e para "descobrir qual o impacto da covid-19 na cooperação transfronteiriça".

Uma das conclusões por parte das sete eurocidades ibéricas foi o pedido às autoridades para a abertura de "novas passagens" na fronteira que "facilitem o trânsito de trabalhadores transfronteiriços para que a mobilidade não seja penalizada quando relacionada com o trabalho".