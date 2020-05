Covid-19

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, apelou hoje aos jovens para cumprirem as regras de distanciamento social e assim proteger os mais idosos da pandemia de covid-19, numa altura de aparente relaxamento das obrigações pela população.

Numa mensagem divulgada hoje, quando se multiplicam os apelos ao cumprimento das medidas do estado de emergência que continua em vigor nas ilhas de Santiago e da Boa Vista até 14 de maio, o chefe do Governo recorda que a população cabo-verdiana com mais de 65 anos corresponde a 6% do total.

"Cerca de 33 mil pessoas concretas, são pais e avós. É muita gente exposta ao perigo. Se mais motivos não houvesse, basta esse número, para justificar a necessidade de todos e, principalmente os mais jovens, cumprirem as regras de proteção sanitária, de confinamento e de distanciamento social para não infetarem os mais idosos", afirmou o primeiro-ministro.