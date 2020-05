Covid-19

Um estudo do Banco de Portugal estima que sem o 'lay-off' simplificado 17% das empresas teriam défice de liquidez ao fim de 40 dias, sendo as mais afetadas as grandes e as do setor de alojamento e restauração.

O estudo do Banco de Portugal, hoje divulgado no Boletim Económico, simula a percentagem de empresas com problemas de tesouraria devido à quebra da atividade económica provocada pela pandemia de covid-19, sendo que a situação de tesouraria das empresas depende da disponibilidade de ativos financeiros líquidos (sobretudo caixa e depósitos), da capacidade para gerar liquidez através da sua atividade e dos custos fixos que têm associados.

Segundo o estudo, mesmo sem o regime de 'lay-off' simplificado, 40% das empresas nunca teria défice de tesouraria, enquanto em 60% das empresas o défice depende do número de dias da quebra da atividade.