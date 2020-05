Covid-19

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Lisboa, 06 mai 2020 (Lusa) - O primeiro-ministro anunciou hoje o alargamento de apoios a sócios-gerentes com trabalhadores a cargo, uma redução do prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego e cobertura de trabalhadores independentes sem descontos no último ano.(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO PARA ESPECIFICAR QUE SE TRATA DE UMA REDUÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA PARA ACEDER AO SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO)

Estas medidas foram transmitidas por António Costa no final de uma visita ao Instituto da Segurança Social, em Lisboa, tendo sido justificadas pela "abrupta" alteração da realidade do país na sequência da pandemia de covid-19.

Numa visita em que esteve acompanhado pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, António Costa disse que o Governo já tinha antes coberto situações em que sócios-gerentes, em particular de microempresas, tinham apoios para a redução da atividade, desde que não tivessem trabalhadores a seu cargo.