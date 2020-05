Actualidade

O Mar 2020 atingiu 36% de execução e 80% de compromisso até abril, um nível "confortável" em função do desenvolvimento do fundo das pescas, que permite perspetivar o cumprimento total do programa, indicou o gestor adjunto.

"Neste momento, o programa regista uma taxa de compromisso de 80% com 4.583 candidaturas aprovadas. Temos uma taxa de execução de 36% do valor programado e 40% deste valor já foi transferido para os beneficiários. Da dotação aprovada, 49% já foram pagos aos beneficiários", avançou o gestor adjunto do Mar 2020, que falava numa conferência 'online' organizada por associações ambientalistas.

Luís Sousa indicou que a execução está dois pontos percentuais acima da média europeia e que esta é superior à dos Estados-membros com envelopes financeiros comparáveis ao de Portugal, como França, Itália, Grécia e Polónia.