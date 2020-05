Covid-19

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, considera que as previsões económicas hoje divulgadas pela Comissão Europeia demonstram a "fatura pesada" da emergência sanitária nas contas da zona euro, instando ao investimento como forma de relançar as economias.

"A emergência sanitária vai introduzir uma fatura pesada na economia da zona euro, como demonstram as previsões de primavera da Comissão Europeia", afirma o presidente do fórum dos ministros das Finanças da zona euro numa publicação feita na rede social Twitter, no dia em que o executivo comunitário antecipou uma recessão de 7,7% na zona euro este ano, resultante da pandemia.

"Não podemos evitar o vírus, mas podemos aliviar o seu efeito sobre os cidadãos e as empresas europeias [visto que] a forma como sairmos desta crise faz parte das escolhas que temos de fazer", acrescenta o também ministro das Finanças português.