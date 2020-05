Covid-19

O número de mortes no Reino Unido de pessoas infetadas durante a pandemia de covid-19 passou hoje para 30.76, mais 649 do que no dia anterior, informou hoje o ministro da Habitação e Comunidades, Robert Jenrick.

O número de infetados é atualmente de 201.101, tendo sido diagnosticados 6.111 nas últimas 24 horas, informou.

Nos hospitais continuam internados 13.615 pessoas, menos 307 do que na terça-feira.