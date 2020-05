Actualidade

A bolsa de Lisboa terminou a sessão de hoje com o índice PSI20 a perder 0,87% para 4.185,10 pontos, alinhada com as descidas registadas nas principais praças europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, quatro subiram e duas ficaram inalteradas. O BCP liderou as descidas e baixou 2,35% para 0,10 euros.

No resto da Europa, Milão perdeu 1,31%, Frankfurt 1,15%, Madrid 1,13%, Paris 1,11% e só Londres terminou com uma ligeira variação positiva de 0,07%.