Covid-19

A atribuição do apoio para os profissionais da pesca, impactados pela covid-19, no montante global de três milhões de euros, depende de uma quebra no valor do pescado de 40% face ao período homólogo, foi anunciado.

Segundo um decreto-lei publicado hoje em Diário da República, a atribuição desta compensação salarial, cujo diploma foi aprovado em Conselho de Ministros no final de abril, depende do "impedimento do exercício da faina, decorrente de um registo de quebra do valor do pescado igual ou superior a 40% face ao período homólogo de um dos dois anos anteriores" ou da "dificuldade de recrutamento de tripulações por motivo de isolamento profilático decorrente da pandemia".

O apoio em causa é destinado a profissionais da pequena pesca, viveiristas, titulares individuais de licenças de exploração aquícola com declaração de produção num dos dois últimos anos, pescadores licenciados para a pesca apeada e apanhadores, titulares de licença válida, quando exerçam esta atividade de forma exclusiva.