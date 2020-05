Covid-19

O Túnel do Marão registou uma quebra de cerca de 70% no tráfego durante o mês de abril devido às restrições na circulação impostas pelo estado de emergência, segundo dados da Infraestruturas de Portugal (IP).

Fonte da IP disse hoje à agência Lusa que as restrições à circulação determinadas no âmbito do estado de emergência, que vigorou entre 19 de março e 02 de maio, se refletiu "fortemente nos registos de tráfego dos últimos dois meses".

Em março, segundo a empresa, verificou-se uma quebra no tráfego superior a 30% face aos números do ano passado, sendo que, em abril, esta redução, por comparação com o período homólogo de 2019, se aproximou dos 70%.