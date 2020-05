Covid-19

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) distribuiu, em abril, cerca de 3,9 milhões de máscaras cirúrgicas e 430 mil de proteção autofiltrante FFP2 aos profissionais de saúde na primeira linha de combate à covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ARSC salienta que os hospitais e agrupamentos de centros de saúde (ACeS) da região receberam ainda diverso material e equipamento necessário ao tratamento de doentes com o novo coronavírus.

"Os hospitais e unidades locais de saúde têm os seus concursos de aquisição a decorrer e, durante o mês de abril, as empresas começaram a fornecer, coexistindo, paralelamente, uma gestão centralizada na ARSC que, através do Gabinete da Farmácia e do Medicamento, e mediante a Reserva Estratégica Nacional, efetuou distribuições de materiais pelas unidades hospitalares e ACeS de acordo com necessidades manifestadas e reporte diário de existências em stock", explica a presidente da instituição, Rosa Reis Marques.