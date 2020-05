Actualidade

A NOS registou prejuízos de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre, o que compara com lucros de 42,5 milhões de euros em termos homólogos, com os resultados "amplamente impactados" pela pandemia, divulgou hoje a operadora.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora refere que "a atividade operacional da NOS reflete as restrições impostas pela pandemia covid-19, nomeadamente as restrições à circulação e à atividade económica sentida desde o final de fevereiro".

Nos primeiros três meses do ano, as receitas de exploração recuaram 3% para 345,4 milhões de euros e as receitas de telecomunicações baixaram 2,2% para 332,9 milhões de euros.