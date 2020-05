Actualidade

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um contrato de compra de energia a 15 anos com a Redwood Coast Energy para a venda de energia solar produzida pelo MW Sandrini Sol de 100 megawatts (MW), localizado nos EUA, foi anunciado.

"A EDP Renováveis, SA ('EDPR'), através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, assegurou um Contrato de Compra de Energia ("CAE") a 15 anos com a Redwood Coast Energy Authority ("RCEA") para vender a energia produzida pelo projeto solar fotovoltaico MW Sandrini Sol I de 100 MW", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto, localizado no estado da Califórnia, nos EUA, deverá começar a operar em 2022, avançou a empresa liderada por Manso Neto, sem especificar o valor em causa.