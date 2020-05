Covid-19

A companhia Comédias do Minho apostou no teatro radiofónico para ganhar nova vida fora dos palcos e chegar, através das ondas hertzianas, ao público do vale do Minho, afastado das salas de espetáculos por causa da covid-19.

"Sentimos necessidade de continuar ligados às pessoas que nos costumam estar próximas e quisemos, sem pôr em causa aquilo em que acreditamos e a forma como olhamos para o teatro (...). Este desejo de relação com as rádios locais era um sonho já com algum tempo, aliás, porque temos a nossa própria rádio digital. Era nosso desejo criar ligação com as rádios locais, mas nunca tivemos capacidade e tempo para o fazer. Neste momento, surgiu essa oportunidade e decidimos fazê-lo", afirmou hoje à agência Lusa a diretora artística da companhia de teatro criada em 2003, por cinco dos dez municípios do distrito de Viana do Castelo.

Ainda em fase de adaptação à nova realidade imposta pela pandemia causada pelo novo coronavírus, a reinvenção da companhia através do teatro radiofónico pretende, segundo Magda Henriques, "estabelecer e fortalecer a relação com as rádios locais e, por isso, com o território e as pessoas do lugar", mas também para "revisitar textos clássicos que ajudam a compreender melhor o que se está hoje a viver".