Covid-19

O comissário europeu da Economia garantiu hoje que o grande alvo do fundo de recuperação que Bruxelas está a preparar é "evitar ou reduzir ao mínimo o risco de maior divergência económica" entre os Estados-membros.

Em entrevista à Lusa e a três outras publicações europeias, Paolo Gentiloni escusou-se a revelar detalhes da proposta que a Comissão, mandatada pelo Conselho, apresentará em breve, até porque o trabalho ainda está em curso e restam decisões em aberto, mas adiantou que os dois grandes critérios no apoio a ser prestado será o impacto da pandemia da covid-19 nos países e nas regiões, mas também nos setores da economia.

No dia em que apresentou as Previsões Económicas da Primavera - que antecipam uma contração recorde de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano na zona euro --, o comissário italiano apontou que "a mensagem principal é que é preciso agir para evitar ou pelo menos reduzir o risco de que uma crise comum, que não tem origem relacionada com decisões singulares de países, possa ter consequências económicas muito distintas".