O comissário europeu da Economia, representante do executivo comunitário nas discussões do Eurogrupo sobre a resposta à crise gerada pela pandemia, afirma "valorizar bastante" a liderança de Mário Centeno naquele fórum de ministros das Finanças, nomeadamente após "longas discussões".

"Valorizo bastante o que Mário Centeno está a fazer. Ele é um presidente [do Eurogrupo] muito bom, pelo que se ele quiser concorrer a um segundo mandato - não sei se ele quer - seria muito bom", afirmou hoje à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Em entrevista à Lusa e a outros três órgãos de comunicação social europeus - realizada no dia em que a Comissão Europeia disse esperar que a economia da zona euro conheça este ano uma contração recorde de 7,7% do Produto Interno Bruto (PIB) resultante da pandemia --, o comissário europeu recordou a recente 'maratona' negocial no Eurogrupo.