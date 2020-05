Actualidade

Os rendimentos do Banco CTT mais que duplicaram (116,4%) no primeiro trimestre, face a igual período de 2019, para 19,5 milhões de euros, divulgaram hoje os CTT - Correios de Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referem que "os rendimentos do Banco CTT mais do que duplicaram, atingindo 19,5 milhões de euros no primeiro trimestre", um aumento de 116,4% face a igual período de 2019.

"Excluindo o efeito inorgânico da 321 Crédito, os rendimentos ascenderiam a 11,5 milhões de euros, ainda assim mais 27,8% do que no período homólogo", adiantam os CTT.