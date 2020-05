Covid-19

A edição deste ano da Feira Cultural de Coimbra, que ia decorrer em junho, foi cancelada devido à pandemia da covid-19, regressando apenas em 2021, anunciou hoje a Câmara Municipal.

"Face ao atual contexto da pandemia da doença covid-19 e tendo em consideração as resoluções do Conselho de Ministros que definem uma estratégia de levantamento das medidas de confinamento, a Câmara Municipal de Coimbra entende que não estão reunidas as condições necessárias à realização, em junho de 2020, da sétima edição da Feira Cultural de Coimbra, que iria reunir mais de duas centenas de expositores e milhares de visitantes provenientes de todo o país", afirmou hoje a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a mesma nota, o evento regressa à programação cultural da cidade em junho de 2021.