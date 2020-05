Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) negou hoje que haja ou tenha havido falta de material de proteção individual naquela unidade de saúde, ao contrário do que foi denunciado pela Secção do Centro da Ordem dos Médicos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco, lembra que é citada no estudo da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) e questiona a "legitimidade" do estudo, refutando "em absoluto qualquer indício de falta de material ou equipamentos de proteção individual, quer para profissionais, quer para utentes".

"Importa referir que o CHUCB desconhece os métodos e critérios subjacentes ao referido estudo da SRCOM, que alega que '1.003 respostas validadas de médicos que trabalham em hospitais e centros de saúde da região apontam para a falta de pelo menos um tipo de material essencial para o combate à covid-19', questionando-se assim a legitimidade do mesmo", é referido.