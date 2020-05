Covid-19

A Plateia e a Rede, estruturas que representam artistas, consideram positiva a criação de um grupo de trabalho do Governo para análise do regime laboral do setor, mas alertam para falta de respostas em relação à situação "calamitosa" atual.

Os ministérios da Cultura, das Finanças e do Trabalho constituíram um grupo de trabalho para "para análise, atualização e adaptação dos regimes legais dos contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos e respetivo regime de segurança social", anunciou o governo na terça-feira.

A Plateia - Associação Profissionais das Artes Cénicas considera "bom que se pense no futuro, e que se encontrem formas de se proporcionar uma melhor resposta social para quem trabalha a projeto e de forma intermitente, como é o caso de tantas pessoas nas áreas artísticas e do espetáculo".