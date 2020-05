Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) está preocupada com a reabertura de restaurantes e hotéis, temendo que as empresas abram portas e fechem passados alguns dias, disse hoje Ana Jacinto, secretária-geral da entidade.

Durante um 'webinar' organizado pelo NOVA Cidade - Urban Analytics Lab, a dirigente associativa mostrou-se preocupada com a situação dos estabelecimentos, que não estão a receber apoios com a rapidez necessária e enfrentam uma atividade a 50%, a partir do dia 18 de maio, num contexto de dificuldades financeiras para os consumidores, devido à pandemia de covid-19.

"Tememos que muitas empresas abram portas e decorridos alguns dias não consigam ter atividade para cobrir os custos", referiu Ana Jacinto, recordando que o setor vai reabrir com "uma capacidade reduzida a 50%" e que muitas das medidas de apoio ainda não chegaram às empresas, que não estão já a conseguir pagar salários, por atrasos, por exemplo, na aprovação do 'lay-off'.