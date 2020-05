Covid-19

A Câmara da Póvoa de Varzim, do distrito do Porto, anunciou hoje abertura das praias do concelho para atividades desportivas e de lazer, embora recomende adoção de medidas de segurança para evitar a disseminação da covid-19

Devido à pandemia, as praias da Póvoa de Varzim, uma das maiores estâncias balneares do Norte, estiveram interditas desde 14 de março, por despacho da capitania local, que hoje levantou as restrições.

Segundo a autarquia poveira, "a partir de hoje voltam a ser permitidas atividade nos areais ou no mar", mas foram deixadas algumas recomendações à população.