Covid-19

O presidente executivo da NOS afirma que o levantamento do estado de emergência representa a entrada "numa nova fase no caminho do retorno à normalidade" e que a operadora está pronta para "progressivamente" retomar toda a atividade.

A NOS registou prejuízos de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre, o que compara com lucros de 42,5 milhões de euros em termos homólogos, com os resultados "amplamente impactados" pela pandemia, divulgou hoje a operadora.

"É para o futuro que já olhamos", afirma Miguel Almeida, numa mensagem no âmbito dos resultados do primeiro trimestre.