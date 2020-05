Covid-19

São Tomé e Príncipe regista 13 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 200 o número de pacientes com covid-19 no país, sendo mais de 90% assintomáticos, anunciaram hoje as autoridades são-tomenses.

"Nas últimas 24 horas foram realizados 27 testes rápidos, dos quais 14 são negativos e 13 deram positivo", disse a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel Santos, indicando que, dos casos positivos, sete são homens e os restantes seis são mulheres.

O médico Martinho Santos alertou no entanto que os testes rápidos "não dão garantias de que o paciente tem ou não a covid-19".